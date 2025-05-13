Путин ответил на угрозы Европы русской поговоркой

Путин: страны, пытавшиеся навредить России, сами «попали в яму»
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Путин заявил, что российская экономика в предыдущие годы продемонстрировала хорошие темпы роста
Путин заявил, что российская экономика в предыдущие годы продемонстрировала хорошие темпы роста Фото:

Президент России Владимир Путин ответил народной мудростью на угрозы европейских стран, которые в попытках нанести вред России действовали в ущерб себе. Он привел поговорку по этому случаю «не рой другому яму, сам в нее попадешь»

«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заявил Путин на XX съезде «Деловой России». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что крупнейшие экономики Европы «фактически свалились в рецессию».

На этой же встрече ранее Владимир Путин назвал «придурками» западных политиков, которые вредят собственным странам ради нанесения ущерба России. Тогда президент также отметил, что крупнейшие экономики мира впадают в рецессию из-за антироссийских мер, и подчеркнул, что простых извинений от западных брендов, покинувших рынок, недостаточно для их возвращения в РФ.

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Президент России Владимир Путин ответил народной мудростью на угрозы европейских стран, которые в попытках нанести вред России действовали в ущерб себе. Он привел поговорку по этому случаю «не рой другому яму, сам в нее попадешь» «Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заявил Путин на XX съезде «Деловой России». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что крупнейшие экономики Европы «фактически свалились в рецессию». На этой же встрече ранее Владимир Путин назвал «придурками» западных политиков, которые вредят собственным странам ради нанесения ущерба России. Тогда президент также отметил, что крупнейшие экономики мира впадают в рецессию из-за антироссийских мер, и подчеркнул, что простых извинений от западных брендов, покинувших рынок, недостаточно для их возвращения в РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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