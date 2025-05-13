Путин ответил на угрозы Европы русской поговоркой

Президент России Владимир Путин ответил народной мудростью на угрозы европейских стран, которые в попытках нанести вред России действовали в ущерб себе. Он привел поговорку по этому случаю «не рой другому яму, сам в нее попадешь»
«Мы продемонстрировали хорошие темпы роста в предыдущие годы. А что получилось у тех, кто пытался нам мешать и наносил ущерб самим себе в стремлении помешать? У нас есть очень хорошая поговорка в народе: не рой другому яму, сам в нее попадешь», — заявил Путин на XX съезде «Деловой России». Трансляция велась на телеканале «Россия 24». Он также подчеркнул, что крупнейшие экономики Европы «фактически свалились в рецессию».
На этой же встрече ранее Владимир Путин назвал «придурками» западных политиков, которые вредят собственным странам ради нанесения ущерба России. Тогда президент также отметил, что крупнейшие экономики мира впадают в рецессию из-за антироссийских мер, и подчеркнул, что простых извинений от западных брендов, покинувших рынок, недостаточно для их возвращения в РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.