Путин назвал придурками западных президентов, которые вредят своим странам для ущерба России

Президент России Владимир Путин назвал «придурками» западных политиков, которые, по его мнению, вредят собственным странам ради нанесения ущерба РФ. Об этом глава государства заявил 13 мая на встрече с представителями руководства организации «Деловая Россия» в Кремле.
«Они в ущерб себе же делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки — ой, извините, пожалуйста», — отметил Путин в ходе встречи, трансляция которой велась на телеканале «Россия 24». По его словам, некоторые крупнейшие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.
На этой же встречи глава государства ранее заявил, что простых извинений от западных брендов, покинувших рынок, недостаточно для их возвращения. На встрече он отметил, что многие бренды хотят вернуться, но Россия будет учитывать, как они себя вели при уходе. Путин против возвращения тех, кто «хамил» и оскорблял страну или финансировал ВСУ, подчеркнув, что решения будут приниматься в интересах России.
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