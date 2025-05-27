Евросоюзу выделят миллиарды евро на вооружение

Совет Европейского союза одобрил создание специального фонда SAFE на 150 миллиардов евро для инвестирования в милитаризацию ЕС. Об этом сообщается на официальном сайте союза.
«Совет принял сегодня постановление о создании SAFE — это новый финансовый инструмент ЕС, который будет поддерживать те государства-члены, которые желают инвестировать в оборонное промышленное производство посредством общих закупок , уделяя особое внимание приоритетным возможностям», — сообщается на сайте ЕС. Через SAFE союз предоставит до 150 миллиардов евро. Также программа направлена на укрепление оборонного потенциала стран — членов ЕС.
Дополнительно сообщается, что программа SAFE будет открыта не только для стран Евросоюза, но и для Украины. Средства фонда могут быть использованы для финансирования проектов в сфере безопасности и обороны, а также для модернизации вооруженных сил и развития оборонной промышленности.
Ранее о создании кредитного фонда на 150 млрд евро для финансирования закупки вооружения сообщала Financial Times, отмечая, что инициатива стала ответом на конфликт на Украине и призывы США к увеличению европейских расходов на оборону. Предложение было выдвинуто Еврокомиссией в начале 2025 года. Далее члены ЕС согласовывали детали реализации фонда.
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