Василец заявил о возможном украинском следе в инциденте с дронами в Польше

Василец: дроны «Гербера», упавшие в Польше, могли запустить с Украины
Дроны «Гербера», упавшие в Польше, могли быть запущены с территории Украины. Об этом сообщил общественный деятель Дмитрий Василец.

«Упавшие в Польше дроны „Гербера“ могли быть запущены с территории Украины», — отметил Василец в эфире радио Sputnik. Он заявил, что украинская сторона могла получить эти беспилотники после их перехвата или перепрограммирования.

По словам эксперта, российские ВКС часто используют подобные БПЛА для сопровождения ракетных и дроновых атак. Василец подчеркнул, что столь быстрая и необычная реакция США и Польши, а именно поднятие авиации, почти полное закрытие аэропортов и объявление мобилизации, указывает на согласованные действия.

В ночь на 10 сентября польские военные сообщили о нарушении воздушного пространства страны, связанного с проникновением якобы российских беспилотников. Премьер-министр Дональд Туск уточнил, что зафиксировано вторжение 19 дронов, из которых три или четыре были уничтожены. Обломки предполагаемых российских БПЛА обнаружены в десяти населенных пунктах Польши. Минобороны РФ заявило, что дальность используемых для ударов по ВПК Украины дронов не превышает 700 км, тем самым ведомство опровергло информацию о причастности России к инциденту. В связи с атакой БПЛА Польша инициировала созыв экстренного заседания Совбеза ООН, передает «Национальная служба новостей».

