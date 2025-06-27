Маск задался вопросом, представляют ли США лицо сатаны

Американский предприниматель и глава Space X Илон Маск поинтересовался у верховного лидера Ирана Али Хаменеи являются ли США большим или величайшим сатаной. Об этом миллиардер написал в соцсетях.
«Америка — большой сатана или величайший сатана?», — написал Маск. Его сообщение опубликовано под постом на странице Хаменеи.
Израиль 13 июня начал операцию «Восстающий лев», нанося удары по ядерным объектам Ирана. В ответ Тегеран начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атаковал военные цели в Израиле. 22 июня ВВС США атаковали три ядерных объекта Ирана, включая завод Фордо. Трамп заявил, что цели ударов — уничтожение иранских мощностей. 24 июня объявили о прекращении огня, при этом США утверждали, что ядерная программа Ирана уничтожена, тогда как иранский МИД говорил о серьезных повреждениях установок.
Ранее Хаменеи заявил, что Иран одержал победу не только над Израилем. В качестве побежденного в его сообщении значатся и США. Он отметил, что Соединенные Штаты вступили в прямое противостояние с Исламской республикой, поскольку Израиль не смог бы в одиночку выстоять перед ней и был бы полностью уничтожен.
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