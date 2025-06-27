Четыре российских региона были атакованы украинскими беспилотниками за два часа

Минобороны: за два часа над Россией сбили 10 дронов ВСУ
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Средства ПВО сбили за два часа 10 дронов ВСУ
Средства ПВО сбили за два часа 10 дронов ВСУ Фото:

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников, запущенных с территории Украины. Всего атакам были подвернуты четыре российских региона — Брянской, Орловская, Курская области, а также Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ. 

«С 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотников. <...> Четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — уточняется в сообщении военного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства.

В министерстве подчеркнули, что все обнаруженные дроны были своевременно идентифицированы и уничтожены до достижения ими целей. О пострадавших не сообщается. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров грозил усилить атаки по РФ при помощи дронов. 

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Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили десять беспилотников, запущенных с территории Украины. Всего атакам были подвернуты четыре российских региона — Брянской, Орловская, Курская области, а также Крым. Об этом сообщили в Минобороны РФ.  «С 17.35 мск до 19.30 мск дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены десять украинских беспилотников. <...> Четыре — над территорией Брянской области, три — над территорией Орловской области, два — над территорией Курской области и один — над территорией Республики Крым», — уточняется в сообщении военного ведомства. Оно размещено в telegram-канале ведомства. В министерстве подчеркнули, что все обнаруженные дроны были своевременно идентифицированы и уничтожены до достижения ими целей. О пострадавших не сообщается. До этого министр обороны Украины Рустем Умеров грозил усилить атаки по РФ при помощи дронов. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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