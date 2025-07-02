Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий

В пресс-службе Московского драматического театра "Сфера" сообщили о смерти актера Алексея Новицкого. Артист, сыгравший в сериале "Каменская", скончался на 76 году жизни, сообщили в театре.
"Пришла горькая весть — 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра "Сфера" могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле "Смех во мраке", Тригорина в "Без названия" Чехова, Берендея в "Весенней сказке" Островского", — говорится в сообщении театра. Оно опубликовано на сайте.
Новицкий участвовал и в других спектаклях режиссера Екатерины Еланской, среди которых были постановки «Комедии», «Моль», «Театральный роман» и ряд других работ. Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 3 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища.
Юрий Новицкий был советским и российским актером, родился в 1949 году. В 1976 году он завершил обучение в Театральном институте имени Щукина, после чего начал творческую карьеру в Краснодарском театре музыкальной комедии. Позднее служил в Первом Московском областном театре, а также работал на сцене Московского литературно-драматического театра ВТО. С начала 1980-х годов он выступал в театре «Сфера». Помимо работы на сцене, актер исполнил эпизодическую роль в телесериале «Каменская».
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