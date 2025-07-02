Умер актер из сериала «Каменская» Алексей Новицкий

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Прощание с Новицким состоится 3 июля
Прощание с Новицким состоится 3 июля Фото:

В пресс-службе Московского драматического театра "Сфера" сообщили о смерти актера Алексея Новицкого. Артист, сыгравший в сериале "Каменская", скончался на 76 году жизни, сообщили в театре. 

"Пришла горькая весть — 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра "Сфера" могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле "Смех во мраке", Тригорина в "Без названия" Чехова, Берендея в "Весенней сказке" Островского", — говорится в сообщении театра. Оно опубликовано на сайте. 

Новицкий участвовал и в других спектаклях режиссера Екатерины Еланской, среди которых были постановки «Комедии», «Моль», «Театральный роман» и ряд других работ. Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 3 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища.

Юрий Новицкий был советским и российским актером, родился в 1949 году. В 1976 году он завершил обучение в Театральном институте имени Щукина, после чего начал творческую карьеру в Краснодарском театре музыкальной комедии. Позднее служил в Первом Московском областном театре, а также работал на сцене Московского литературно-драматического театра ВТО. С начала 1980-х годов он выступал в театре «Сфера». Помимо работы на сцене, актер исполнил эпизодическую роль в телесериале «Каменская».

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В пресс-службе Московского драматического театра "Сфера" сообщили о смерти актера Алексея Новицкого. Артист, сыгравший в сериале "Каменская", скончался на 76 году жизни, сообщили в театре.  "Пришла горькая весть — 1 июля не стало артиста Алексея Новицкого, которого зрители театра "Сфера" могут помнить по ролям Бруно Кречмара в спектакле "Смех во мраке", Тригорина в "Без названия" Чехова, Берендея в "Весенней сказке" Островского", — говорится в сообщении театра. Оно опубликовано на сайте.  Новицкий участвовал и в других спектаклях режиссера Екатерины Еланской, среди которых были постановки «Комедии», «Моль», «Театральный роман» и ряд других работ. Церемония прощания с артистом состоится в четверг, 3 июля в 12:00 в крематории Хованского кладбища. Юрий Новицкий был советским и российским актером, родился в 1949 году. В 1976 году он завершил обучение в Театральном институте имени Щукина, после чего начал творческую карьеру в Краснодарском театре музыкальной комедии. Позднее служил в Первом Московском областном театре, а также работал на сцене Московского литературно-драматического театра ВТО. С начала 1980-х годов он выступал в театре «Сфера». Помимо работы на сцене, актер исполнил эпизодическую роль в телесериале «Каменская».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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