«Космическое сотрудничество стоит особняком»: Песков высказался о поездке Баканова в США

Песков: космическое сотрудничество с США является позитивным фактором
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Песков отметил, что космическое сотрудничество с США является положительным фактором
Песков отметил, что космическое сотрудничество с США является положительным фактором Фото:

В настоящее время сотрудничество в космической сфере с США сохраняется, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в Штаты. 

"Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором", — рассказал в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в космической сфере продолжается и такие контакты важны. Хотя их влияние на все двусторонние отношения не стоит переоценивать, сохранение диалога в подобных областях остается крайне значимым, заключил Песков. 

Ранее делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для первой за восемь лет встречи с руководителем NASA Шоном Даффи. Переговоры по текущим проектам запланированы на 31 июля.

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В настоящее время сотрудничество в космической сфере с США сохраняется, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в Штаты.  "Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором", — рассказал в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в космической сфере продолжается и такие контакты важны. Хотя их влияние на все двусторонние отношения не стоит переоценивать, сохранение диалога в подобных областях остается крайне значимым, заключил Песков.  Ранее делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для первой за восемь лет встречи с руководителем NASA Шоном Даффи. Переговоры по текущим проектам запланированы на 31 июля.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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