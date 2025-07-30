«Космическое сотрудничество стоит особняком»: Песков высказался о поездке Баканова в США

Песков: космическое сотрудничество с США является позитивным фактором

30 июля 2025 в 15:56 Размер текста - 17 +

Песков отметил, что космическое сотрудничество с США является положительным фактором Фото: Владимир Андреев © URA.RU В настоящее время сотрудничество в космической сфере с США сохраняется, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в Штаты. "Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором", — рассказал в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в космической сфере продолжается и такие контакты важны. Хотя их влияние на все двусторонние отношения не стоит переоценивать, сохранение диалога в подобных областях остается крайне значимым, заключил Песков. Ранее делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для первой за восемь лет встречи с руководителем NASA Шоном Даффи. Переговоры по текущим проектам запланированы на 31 июля. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В настоящее время сотрудничество в космической сфере с США сохраняется, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в Штаты. "Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором", — рассказал в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в космической сфере продолжается и такие контакты важны. Хотя их влияние на все двусторонние отношения не стоит переоценивать, сохранение диалога в подобных областях остается крайне значимым, заключил Песков. Ранее делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для первой за восемь лет встречи с руководителем NASA Шоном Даффи. Переговоры по текущим проектам запланированы на 31 июля.