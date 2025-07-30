«Космическое сотрудничество стоит особняком»: Песков высказался о поездке Баканова в США

В настоящее время сотрудничество в космической сфере с США сохраняется, несмотря на возникающие трудности. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя визит гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Баканова в Штаты.
"Сейчас космическое сотрудничество стоит особняком, что, наверное, является очень позитивным фактором", — рассказал в ходе конференц-колла официальный представитель Кремля. Он подчеркнул, что, несмотря на существующие трудности, сотрудничество в космической сфере продолжается и такие контакты важны. Хотя их влияние на все двусторонние отношения не стоит переоценивать, сохранение диалога в подобных областях остается крайне значимым, заключил Песков.
Ранее делегация «Роскосмоса» во главе с Бакановым прибыла в Хьюстон для первой за восемь лет встречи с руководителем NASA Шоном Даффи. Переговоры по текущим проектам запланированы на 31 июля.
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