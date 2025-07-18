Германия требует разоружения ХАМАС и отказа от аннексии

Канцлер Германии Фридрих Мерц в разговоре с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху предостерег Израиль от аннексии Западного берега реки Иордан. Об этом сообщил пресс-секретарь правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
«Он (Мерц — прим. URA.RU.) высказался за поиск устойчивого послевоенного порядка для Газы, который бы учитывал как потребности Израиля в сфере безопасности, так и право палестинцев на самоопределение <...> Кроме того, он заявил, что не должно быть никаких шагов в направлении аннексии Западного берега реки Иордан», — сказал Корнелиус.
Пресс-секретарь правительства Германии подчеркнул, что Мерц надеется на скорейшее прекращение огня в секторе Газа. По его словам, политик заявил о необходимости немедленного освобождения всех заложников, находящихся в плену у движения ХАМАС, в том числе граждан Германии. Кроме того, как отметил Корнелиус, канцлер настаивает на обеспечении безопасной и достойной доставки гуманитарной помощи жителям Газы.
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