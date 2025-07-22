22 июля 2025

«Договориться мало — надо выполнять»: Небензя сделал резкое заявление в Совбезе ООН

Россия в Совбезе ООН указала на хроническое неисполнение мирных договоренностей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Небензя указал на хроническое неисполнение мирных договоренностей
Небензя указал на хроническое неисполнение мирных договоренностей Фото:

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о тенденции хронического неуважения и неисполнения мирных соглашений на международной арене. Об этом он сообщил во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по вопросам мирного урегулирования конфликтов. По словам Небензи, зафиксированные договоренности зачастую остаются на бумаге и не выполняются, несмотря на их формальное заключение.

«Еще одной тенденцией последнего времени считаем хроническое неуважение и неисполнение достигнутых в результате мирных усилий договоренностей, включая резолюции Совета Безопасности. Заключить договоренности мало — необходимо обеспечить выполнение», — передает ТАСС слова дипломата. В качестве примера Небензя привел ситуацию с Минскими соглашениями, которые, по его словам, были подписаны только для затягивания времени и не исполнялись Киевом. Это как раз самый яркий пример провала предотвращения конфликта, добавил он.

Кроме того, глава российской делегации обратил внимание на проблему распространения недостоверной информации в процессе урегулирования конфликтов. Он отметил, что в настоящее время наблюдается активное распространение непроверенных сведений и дезинформации через СМИ и неправительственные организации. По мнению Небензи, подобная практика создает риски для объективного рассмотрения ситуации и влияет на решения международных структур, включая ООН. Спикер подчеркнул необходимость противодействовать этим явлениям и опираться исключительно на проверенные данные при разрешении международных споров.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил о тенденции хронического неуважения и неисполнения мирных соглашений на международной арене. Об этом он сообщил во время выступления на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН по вопросам мирного урегулирования конфликтов. По словам Небензи, зафиксированные договоренности зачастую остаются на бумаге и не выполняются, несмотря на их формальное заключение. «Еще одной тенденцией последнего времени считаем хроническое неуважение и неисполнение достигнутых в результате мирных усилий договоренностей, включая резолюции Совета Безопасности. Заключить договоренности мало — необходимо обеспечить выполнение», — передает ТАСС слова дипломата. В качестве примера Небензя привел ситуацию с Минскими соглашениями, которые, по его словам, были подписаны только для затягивания времени и не исполнялись Киевом. Это как раз самый яркий пример провала предотвращения конфликта, добавил он. Кроме того, глава российской делегации обратил внимание на проблему распространения недостоверной информации в процессе урегулирования конфликтов. Он отметил, что в настоящее время наблюдается активное распространение непроверенных сведений и дезинформации через СМИ и неправительственные организации. По мнению Небензи, подобная практика создает риски для объективного рассмотрения ситуации и влияет на решения международных структур, включая ООН. Спикер подчеркнул необходимость противодействовать этим явлениям и опираться исключительно на проверенные данные при разрешении международных споров.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...