Кобзев опубликовал список членов экипажа разбившегося над Тындой самолета

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Кобзев выразил искренние соболезнования родным погибших
Кобзев выразил искренние соболезнования родным погибших Фото:
новость из сюжета
Самолет Ан-24 с десятками пассажиров пропал с радаров в Приамурье

Известен список экипажа упавашего самолет Ан-24 в Приморье. На борту находилось шесть человек. Соболезнования выразил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

«Искренние соболезнования родным погибших», — написал Кобзев в своем telegram-канале. На борту самолета находились: 61-летний капитан воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 37-летний второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 30-летний бортмеханик Вохминцев Владимир Владимирович, 43-летняя бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 55-летний авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 28-летний авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович.

Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Приморье. Через время стало известно о том, что самолет разбился. На борту находилось 49 человек, из них шестеро были членами экипажа.

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Известен список экипажа упавашего самолет Ан-24 в Приморье. На борту находилось шесть человек. Соболезнования выразил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. «Искренние соболезнования родным погибших», — написал Кобзев в своем telegram-канале. На борту самолета находились: 61-летний капитан воздушного судна Логвинов Вячеслав Игоревич, 37-летний второй пилот Плаксин Кирилл Евгеньевич, 30-летний бортмеханик Вохминцев Владимир Владимирович, 43-летняя бортпроводник Бессмертная Анастасия Сергеевна, 55-летний авиационный техник по приборам и электрооборудованию Колтунов Виталий Владиславович, 28-летний авиационный техник по планеру и двигателям Лысенко Алексей Викторович. Ранее самолет Ан-24 авиакомпании «Ангара» пропал с радаров в Приморье. Через время стало известно о том, что самолет разбился. На борту находилось 49 человек, из них шестеро были членами экипажа.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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