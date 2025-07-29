«Избегает токсичной среды»: продюсер объяснил, что стоит за отказом Джей Ло выступать в Москве

Американская певица Дженнифер Лопес отказалась от выступления в Москве, хотя договоренности об этом были достигнуты еще три месяца назад. В беседе с URA.RU продюсер Павел Рудченко объяснил, почему мировая звезда приняла такое решение.
«На Западе и в Америке двусмысленно относятся к партнерству с Россией. И большие звезды так или иначе связаны с политикой. Сейчас Трамп не устает повторять угрозы очередными санкциями в адрес России и всем, кто сотрудничает с нашей страной. Поэтому, разумеется, такие крупные звезды, имеющие в том числе свой бизнес, опасаются этих проблем и переживают за репутацию. Пока у нас такие отношения, большие звезды стараются не заигрывать с политическими ситуациями и не оказываться в токсичной среде», — пояснил продюсер.
По данным Mash, концерт должен был состояться в августе. За шоу в России популярная певица получила бы не менее миллиона долларов (более 82 млн рублей по текущему курсу). Но в последний момент звезда «дала заднюю» якобы из-за давления Запада.
При этом пока Джей Ло отменяет свое выступления, ее коллеги выступают в Москве. В начале лета столицу посетил американский рэпер Tyga (настоящее имя — Майкл Рэй Нгуен-Стивенсон). А в сентябре в Москве выступил поп-певец Джейсон Деруло.
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