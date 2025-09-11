Миллионы за концерт: кто из звезд заработал больше всех на летних гастролях

Для артистов летний гастрольный чес — один из самых доходных периодов. Пока россияне отдыхают на курортах, артисты отправляются в тур по стране. URA.RU выяснило, кто заработал летом больше всех.
В этом году в шоу-бизнесе наблюдается новая волна популярности артистов 90-х и нулевых. Благодаря соцсетям их песни и танцы завирусились, что в свою очередь позволило увеличить гонорары, а также расписать до конца года плотный гастрольный график.
Бесспорным лидером стала Надежда Кадышева. Продюсер Сергей Дворцов в беседе с агентством рассказал, что после новой волны популярности народница подняла свой гонорар до 20 млн рублей и стала первой по доходу. За Кадышевой идет Татьяна Буланова, танцоры которой с их «энергосберегающими» танцами стали звездами Сети. Концерт исполнительницы стоит 12-13 млн рублей. При этом представитель звезды в беседе с URA.RU отмечал, что Буланова уже много лет «заморозила» цены на выступления и принципиально не меняет своей позиции.
Замыкают тройку высокооплачиваемых лидеров — Люся Чеботина и Леонид Агутин. Их гонорар за концерт — 5-6 млн рублей.
Впереди у артистов новогодние корпоративы, которые также приносят очень хороший доход. А выступление непосредственно в новогоднюю ночь может достигать десятков миллионов рублей.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.