Украинцев с килограммами турецкого гексогена задержали в Грузии

В машине украинцев находилось 2,4 килограмма взрывчатки, сообщили в СГБ
В машине украинцев находилось 2,4 килограмма взрывчатки, сообщили в СГБ

Двое граждан Украины были задержаны с 2,4 килограммами взрывчатого вещества. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

«Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена», — указано в сообщении ведомства, прозвучавшего во время брифинга. Их слова приводят РИА Новости. Отмечается, что гексоген был ввезен из Турции.

Граждане Украины уже не в первый раз задержаны на территории других государств со взрывчатыми веществами. В начале сентября в Москве была задержана украинка, которая хранила взрывчатку и работала на спецслужбы Украины.

