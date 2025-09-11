Украинцев с килограммами турецкого гексогена задержали в Грузии

Двое граждан Украины были задержаны с 2,4 килограммами взрывчатого вещества. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.
«Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена», — указано в сообщении ведомства, прозвучавшего во время брифинга. Их слова приводят РИА Новости. Отмечается, что гексоген был ввезен из Турции.
Граждане Украины уже не в первый раз задержаны на территории других государств со взрывчатыми веществами. В начале сентября в Москве была задержана украинка, которая хранила взрывчатку и работала на спецслужбы Украины.
