Безруков сделал жесткое заявление о попытках запретить русскую культуру

Попытки запретить русскую культуру за рубежом бессмыслены. С таким заявлением выступил народный артист России Сергей Безруков на пресс-конференции в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан в Ташкенте.
«Культуру отменить нельзя, нельзя ее запретить. Многие в истории пытались это делать. Заканчивалось плохо для тех, кто отменял», — заявил Безруков в ответ на вопрос, как он оценивает попытки запретить русскую культуру на Западе. Цитата по РИА «Новости». Артист отметил, что аналогичные попытки в отношении русского языка также не приводили к успеху, а только подчеркивали абсурдность подобных решений.
Безруков подчеркнул, что культура существует вне политических процессов и времени. Он убежден, что политики, которые поддерживают культуру, «несут добро и работают на вечность», а те, кто борется с ней, «стираются в памяти истории». Артист считает, что любые запреты, направленные на ограничение распространения русской культуры и языка, лишь подчеркивают их значимость и не способны остановить их развитие.
В настоящее время Сергей Безруков пребывает в Ташкенте, где выступает с гастрольной программой, приуроченной к 130-летию со дня рождения русского поэта Сергея Есенина. В воскресенье, 12 октября, актер принял участие в пресс-конференции, которая прошла в мультимедийном информационном центре Sputnik Узбекистан.
