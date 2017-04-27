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27 апреля 2017
26 апреля 2017
Главные новости Москвы
16:10  26 апреля 2017 9

Ходорковский вложил миллионы в поддержку Навального

Алексей Навальный встретился с волонтерами своего штаба, выступил на митинге против Томинского ГОК и провел пресс-конференцию для журналистов. Челябинск, навальный алексей
По информации СМИ, Навальный получал деньги от ХодорковскогоФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Чешская компания Free Access One, z.ú, подконтрольная олигарху Михаилу Ходорковскому, выделила около 40 миллионов рублей в 2015 году на финансирование проектов оппозиционных политиков, в том числе Алексея Навального.

Как сообщает Life.ru со ссылкой на финансовый отчет фирмы, структура контролируется офшорным трастом Davos Trust Company Limited, расположенным на Британских Виргинских островах. Гендиректор траста — Марк Хадсон Келвин, по совместительству руководитель подконтрольных Ходорковскому трастов Corbiere Private Office Limited и MBK IP UK Limited.

Основной род деятельности Free Access One, z.ú, — привлечение внимания к проблемам защиты прав человека. Однако в отчете фигурирует и проект, аффилированный с одним из лидеров российской несистемной оппозиции Алексеем Навальным. Также компания Free Access One, z.ú, приведена как один из источников дохода кандидата от ПАРНАС на выборах в Госдуму в 2016 году Михаила Шнейдера. Это подтверждает факт финансирования Ходорковским оппозиционных кандидатов на последних выборах в Госдуму.

На прошлой неделе блогер Олег Лурье сообщил, что Навальный получил от структур, связанных с Ходорковским, 60 тысяч долларов. По информации Лурье, некоммерческая организация MTÜ Free Access HR, связанная с Ходорковским, перевела эти деньги Леониду Волкову, руководителю предвыборного штаба Навального.

По словам опрошенных изданием экспертов, финансирование Навального Ходорковским идет вразрез с распространенным мифом о натянутых отношениях между политиками.

Виктор Жуков
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