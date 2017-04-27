{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,97
Динамика за 2 недели
Евро 62,17
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 апреля 2017
Главные новости Москвы
13:56  27 апреля 2017 14

Слишком сексуальной актрисе запретили сниматься в кино. ФОТО

Кинематограф на год лишился самой сексуальной актрисыФото: Denny Kwan, Facebook

Министерство культуры Камбоджи приняло решение о запрете 24-летней Дэнни Кван в течение года сниматься в фильмах из-за ее излишней сексуальности.

По признанию самой актрисы, представители ведомства провели с ней серьезный разговор, после которого она решила вести себя скромнее. По словам девушки, как именно одеваться, решать ей самой, однако культура народа Камбоджи не принимает слишком откровенных нарядов, пишет Life.ru.

Многие свои снимки Кван выкладывает в социальной сети «Фейсбук», собирая множество одобрительных отзывов. Отметим, что ряд активистов Камбоджи выступили против решения министерства культуры страны, назвав его дискриминационным.

1/3
Фото: Denny Kwan, Facebook

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров