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Главные новости Москвы
00:40  10 мая 2017 0

Китай успешно испытал ракеты нового типа

Ракетные войска КНР провели плановые учения в Бохайском заливеФото: министерство обороны России

Ракетные войска КНР в рамках плановых учений в Бохайском заливе успешно испытали ракеты нового типа. Об этом сообщает министерство обороны Китая.

«В ходе испытаний удалось добиться желаемых результатов», — уточнили в военном ведомстве КНР.

Учения были призваны повысить способность вооруженных сил республики выполнять задачи и эффективно реагировать на угрозы национальной безопасности, передает телеканал 360.

Бохайский залив является одной из наиболее оживленных акваторий мира — его пересекают сотни больших и малых коммерческих кораблей, курсирующих между китайскими промышленными центрами и портами, расположенными по его берегам, отмечает «Федеральное агентство новостей».

Учения Народно-освободительной армии Китая состоялись возле Корейского полуострова в апреле. Ранее издание «Цзинцзи цанькао бао» сообщило, что большая группа самолетов J-5 («Цзянь-5») 20 апреля нанесла удары по учебным целям в Бохайском заливе. В Желтое море также вышел новейший ракетный эсминец Xining («Синин»), который провел учебные стрельбы, передает ТАСС.

Наталья Володина
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