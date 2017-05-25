{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,27
Динамика за 2 недели
Евро 62,92
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
25 мая 2017
Главные новости Москвы
06:11  25 мая 2017 0

Американские СМИ: Россия пыталась повлиять на Трампа через его советников

США. Клипарт, белый дом, сша, соединенные штаты америки, usa
The New York Times публикует новые "доказательства" вмешательства России в выборы в СШАФото: Ксения Сальникова © URA.RU

Газета The New York Times публикует новые «доказательства» того, что Россия планировала вмешаться в выборы президента США. По данным издания, высокопоставленные российские политики и представители спецслужб якобы обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников.

В качестве источников NYT называет трех нынешних и бывших американских чиновников, отмечает «Интерфакс». По их данным, представители России в своих разговорах упоминали Пола Манафорта, который возглавлял предвыборную кампанию Трампа прошлым летом, и консультанте Трампа Майкле Флинне. Эта информация была передана в ФБР для расследования.

В то же время газета признает, что не имеет достаточных сведений о том, действительно ли «российские чиновники пытались напрямую повлиять на Манафорта и Флинна». Представители обоих названных персон отказались от комментариев на эту тему так же, как и Белый дом.

Наталья Володина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров