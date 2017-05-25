06:11 25 мая 2017 0

The New York Times публикует новые "доказательства" вмешательства России в выборы в США Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Газета The New York Times публикует новые «доказательства» того, что Россия планировала вмешаться в выборы президента США. По данным издания, высокопоставленные российские политики и представители спецслужб якобы обсуждали, как повлиять на Дональда Трампа через его советников.

В качестве источников NYT называет трех нынешних и бывших американских чиновников, отмечает «Интерфакс». По их данным, представители России в своих разговорах упоминали Пола Манафорта, который возглавлял предвыборную кампанию Трампа прошлым летом, и консультанте Трампа Майкле Флинне. Эта информация была передана в ФБР для расследования.

В то же время газета признает, что не имеет достаточных сведений о том, действительно ли «российские чиновники пытались напрямую повлиять на Манафорта и Флинна». Представители обоих названных персон отказались от комментариев на эту тему так же, как и Белый дом.