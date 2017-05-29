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29 мая 2017
Главные новости Москвы
14:07  29 мая 2017 3

МВД проверяет фальшивые дипломы кандидатов на место в Госдуму

Открытие музея, посвященного Сергею Алексееву. Екатеринбург, диплом, вуз, поиск работы, высшее образование, выпускница, специалист, высшее учебное заведение
Кандидаты представили фальшивые дипломыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Кандидаты в депутаты Госдумы предоставили 21 фальшивый диплом о высшем образовании. МВД РФ занялось проверкой того, как кандидаты получили документ об окончании вуза.

Первоначально, как уточняет «Газета.Ru» со ссылкой на первого замминистра внутренних дел России Александра Горового, в возбуждении уголовного дела было отказано, однако по требованию прокуратуры 7 апреля дело возобновили снова. «Проводятся дополнительные проверочные мероприятия, их ход контролируется МВД России», — отметил Горовой на запрос депутата Госдумы от «Единой России» Антона Горелкина.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова сообщила, что контрольное управление комиссии выявило 21 кандидата, которые предоставили фальшивые дипломы. Вся необходимая информация тогда была передана сотрудникам МВД.

Нина Калинина
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