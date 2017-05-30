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30 мая 2017
29 мая 2017
08:01  30 мая 2017 0

Алиментщиков предлагают сажать в тюрьму

Заседание по делу Руслана Соколовского. Екатеринбург, охрана, фссп, судебный пристав, судебное заседание, суд, федеральная служба судебных приставов
Судебные приставы будут самостоятельно доставлять в суд алиментщиковФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале июня в Госдуме собираются рассмотреть законопроект, который даст возможность привлекать должников алиментов не только к административной, но и уголовной ответственности

Согласно законопроекту, судебные приставы получат право задерживать нерадивых отцов и доставлять их в суд без участия полиции, если те являются злостными неплательщиками алиментов, пишет газета «Известия». Сейчас «уклонисты» от алиментов часто игнорируют вызовы приставов, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Если парламентарии поддержат законодательную инициативу, то некоторые неплательщики алиментов могут лишиться свободы на срок до одного года. Уточняется, что мера наказания будет действовать для тех, кто ранее привлекался по административной статье.

Нина Калинина
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