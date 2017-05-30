Алиментщиков предлагают сажать в тюрьму

08:01 30 мая 2017 0

Судебные приставы будут самостоятельно доставлять в суд алиментщиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В начале июня в Госдуме собираются рассмотреть законопроект, который даст возможность привлекать должников алиментов не только к административной, но и уголовной ответственности

Согласно законопроекту, судебные приставы получат право задерживать нерадивых отцов и доставлять их в суд без участия полиции, если те являются злостными неплательщиками алиментов, пишет газета «Известия». Сейчас «уклонисты» от алиментов часто игнорируют вызовы приставов, следует из пояснительной записки к законопроекту.

Если парламентарии поддержат законодательную инициативу, то некоторые неплательщики алиментов могут лишиться свободы на срок до одного года. Уточняется, что мера наказания будет действовать для тех, кто ранее привлекался по административной статье.