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30 мая 2017
15:07  30 мая 2017 3

У Олега Табакова из банка украли почти 700 млн рублей

Олег Табаков, табаков олег
Кроме Олега Табакова, денег лишились еще несколько клиентов банкаФото: Александр Мамаев © URA.RU

У руководителя МХТ имени Чехова Олега Табакова украли почти 700 млн рублей в банке «Клиентский». Правоохранители подозревают в хищении бывших сотрудников финансовой организации.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что деньги были похищены сразу у нескольких клиентов банка, пишет портал «Дни.ру». Среди них оказался и Олег Табаков, который хранил в банке 677 миллионов рублей. Все случаи пропажи средств с банковских счетов были объединены в одно уголовное производство.

В хищении денег следователи подозревают бывшего исполняющего обязанности председателя правления банка Илью Волосевича, он объявлен в международный розыск. На причастность к преступлению проверяют и экс-предправления «Клиентского» Андрея Лопатова, тестя главы Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко. «Лопатов не является на допросы, скрывается в США, не исключено, что его тоже объявят в розыск», — рассказал источник изданию.

Сергей Дианов
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