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31 мая 2017
20:44  31 мая 2017 0

Туристам запретят делать фото деревни в Швейцарии, чтобы весь мир не завидовал жителям

Каждого замеченного за съемкой ждет штрафФото: Википедия

Необычный запрет собираются ввести в швейцарском кантоне Граубюнден. С туристов, которые фотографируют деревню, будут брать штраф, а собранные деньги пойдут на защиту местного ландшафта.

Сумма будет незначительной — всего 5 франков (чуть больше 5 долларов). Жители деревни убеждены, что остальные люди почувствуют печаль при виде ее красоты на снимках в социальных сетях, пишет «Газета.Ru». Им станет обидно, что они сами не находятся там, считают швейцарцы.

Коммуна Бергюн/Бравуонь уже проголосовала за внесение нового закона в муниципальное собрание, а местное туристическое управление убрало фото населенного пункта со своих страниц в твиттере и фейсбуке и намерено удалить снимки со своего веб-сайта.

Некоторые уже раскритиковали решение жителей деревни, назвав его ужасной шуткой, отталкивающей туристов. Другие полагают, что это рекламный ход.

Юрий Викторов
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