Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян закачала себя в ягодицы два литра жира. Операция по коррекции фигуры обошлась девушке в 470 тысяч долларов.
Свое преображение Дженнифер выложила в Сети, чем ужаснула интернет-пользователей, сообщает портал «Дни.ру». Многие считают, что девушка рискует вовсе потерять предмет своей гордости. Однако сама модель результатами пластической операции вполне довольна.
«Мои врачи спросили меня, не боюсь ли я умереть во время операции. На мой взгляд, если это и произойдет, то я умру счастливой и красивой», — пишет Дженнифер Памплона в Instagram.
Девушка отмечает, что перемены во внешнем виде никак не сказались на ее характере — внутри она продолжает оставаться «хорошим человеком».
«Я не пью и не употребляю наркотики, я делаю все возможное для всего мира и стараюсь становиться лучше с каждым днем», — подчеркнула Дженнифер Памплона.