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22 июля 2017
16:10  22 июля 2017 0

Бразильская модель закачала в ягодицы два литра жира, чтобы стать «как Ким Кардашьян». ВИДЕО

Новый внешний вид девушки шокировал даже много повидавших интернет-пользователейФото: Instagram

Бразильская модель Дженнифер Памплона в погоне за формами Ким Кардашьян закачала себя в ягодицы два литра жира. Операция по коррекции фигуры обошлась девушке в 470 тысяч долларов.

Свое преображение Дженнифер выложила в Сети, чем ужаснула интернет-пользователей, сообщает портал «Дни.ру». Многие считают, что девушка рискует вовсе потерять предмет своей гордости. Однако сама модель результатами пластической операции вполне довольна.

«Мои врачи спросили меня, не боюсь ли я умереть во время операции. На мой взгляд, если это и произойдет, то я умру счастливой и красивой», — пишет Дженнифер Памплона в Instagram.

Девушка отмечает, что перемены во внешнем виде никак не сказались на ее характере — внутри она продолжает оставаться «хорошим человеком».

«Я не пью и не употребляю наркотики, я делаю все возможное для всего мира и стараюсь становиться лучше с каждым днем», — подчеркнула Дженнифер Памплона.

Наталья Володина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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