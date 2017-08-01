В США 33-летняя мать семерых детей умерла во время оргии. Бездыханное и обнаженное тело женщины нашли в машине на пляже в Нью-Йорке.
Как сообщает Life.ru, американка по имени Линетт Дели умерла от травм, полученных по время секс-вечеринки на пляже. В этот день она и двое приятелей много выпили и стали заниматься сексом на матрасе в задней части грузовика, пока Линетт не умерла.
После смерти женщины друзья сожгли окровавленные простыни и матрас. Один из участников убойной вечеринки признал вину в непредумышленном убийстве, усугубленном сексуальным насилием. В суде он заявил: «Я даже подумать не мог, что гребаные объятия могут убить человека».
По словам мужчин, секс втроем был добровольным. После проведенной экспертизы специалисты заявили, что именно нанесенные женщине ранения стали причиной смерти.