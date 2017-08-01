{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 59,85
Динамика за 2 недели
Евро 70,73
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
01 августа 2017
22:18  01 августа 2017 0

Многодетная американка умерла во время оргии на пляже. ФОТО

В Нью-Йорке на пляже нашли бездыханное и обнаженное тело матери семерых детейФото: PxHere

В США 33-летняя мать семерых детей умерла во время оргии. Бездыханное и обнаженное тело женщины нашли в машине на пляже в Нью-Йорке.

Как сообщает Life.ru, американка по имени Линетт Дели умерла от травм, полученных по время секс-вечеринки на пляже. В этот день она и двое приятелей много выпили и стали заниматься сексом на матрасе в задней части грузовика, пока Линетт не умерла.

После смерти женщины друзья сожгли окровавленные простыни и матрас. Один из участников убойной вечеринки признал вину в непредумышленном убийстве, усугубленном сексуальным насилием. В суде он заявил: «Я даже подумать не мог, что гребаные объятия могут убить человека».

По словам мужчин, секс втроем был добровольным. После проведенной экспертизы специалисты заявили, что именно нанесенные женщине ранения стали причиной смерти.

Фото: imgur.com

Дарья Александрович
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров