Польша пытается навязать свои правила при покупке газа у США

Глава МИД Польши Витольд Ващиковский сообщил, что Варшава будет закупать сжиженный газ из США лишь в том случае, если будет предложена конкурентная цена на это сырье. на данный момент американский газ оказался в цене на порядок выше, чем стоимость газа, которую предложили Польше Россия и Катар.
Ващиковский уточнил, что Польша пока не приняла окончательного решения, у кого будет производить закупку газа. « Пару месяцев назад к нам поступил один или два танкера с сжиженным газом из США, это был пилотный проект, чтобы удостовериться в технической возможности импорта газа из Соединенных Штатов», — отметил польский дипломат, уточник, что проект оказался успешным, но теперь им нужно знать условия. Слова главы польского МИД приводит телеканал 360.
Он уточнил, что при условии конкурентной цены Варшава будет готова импортировать газ из США, добавляет «Федеральное агентство новостей». Глава польского МИД заявлял ранее, что поставки сланцевого газа из США послужили бы гарантом политической стабильности в его стране.