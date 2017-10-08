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08 октября 2017
11:56  08 октября 2017 1

Политика США не повлияет на отношения Саудовской Аравии с Россией

Петербургский международный экономический форум. Третий день. Санкт-Петербург, флаг саудовской аравии
Саудовская Аравия намерена развивать сотрудничество с Россией несмотря на санкции СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубей заявил о том, что политика США никак не повлияет на отношения Эр-Рияда и Москвы.

По словам министра, «санкции между Россией и Западом касаются России и Запада», передает ТАСС. Адель аль-Джубей подчеркнул, что задача Саудовской Аравии развивать отношения с Россией по всем направлениям.

В частности, Эр-Рияд готов сотрудничать с Москвой в сферах экономики, военно-технической области, культуры, образования и безопасности, уточняет RT.

Ранее глава МИД Саудовской Аравии высказал мнение, что в международном сообществе можно договориться о снятии санкций с России, писали Nation News.

Екатерина Холкина
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