Политика США не повлияет на отношения Саудовской Аравии с Россией

Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубей заявил о том, что политика США никак не повлияет на отношения Эр-Рияда и Москвы.
По словам министра, «санкции между Россией и Западом касаются России и Запада», передает ТАСС. Адель аль-Джубей подчеркнул, что задача Саудовской Аравии развивать отношения с Россией по всем направлениям.
В частности, Эр-Рияд готов сотрудничать с Москвой в сферах экономики, военно-технической области, культуры, образования и безопасности, уточняет RT.
Ранее глава МИД Саудовской Аравии высказал мнение, что в международном сообществе можно договориться о снятии санкций с России, писали Nation News.