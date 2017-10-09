Малахов заплатит участникам своего нового шоу

Андрей Малахов стал ведущим шоу «Стена». Программа выйдет эфир на канале «Россия 1» 22 октября.
Участники телешоу должны ответить на вопросы ведущего; за удачный ответ полагается денежное вознаграждение, сообщили в пресс-службе телеканала.
С вершины Стены будут падать шары в ячейки с различными денежными суммами. В случае верного ответа шары окрасятся в зеленый цвет, а в случае неверного — в красный. Каждый правильный ответ принесет участнику от 100 рублей до 5 миллионов. Общий призовой фонд может доходить до 60 миллионов рублей, сообщает РЕН-ТВ.
Этим летом телеведущий покинул «Первый канал» и перешел на «Россию 1», где ведет программу «Прямой эфир». Между тем шоумен, стендап-комик и телеведущий Максим Галкин выразил мнение, что Малахов уже через три года вернется на «Первый канал», пишет «Федеральное агентство новостей».
«Каждому каналу идет свой тип телеведущего, — отметил Галкин. — Андрей Малахов — это, конечно, человек „Первого канала“».