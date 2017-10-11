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11 октября 2017
10 октября 2017
08:23  11 октября 2017 0

Представители Хворостовского сделали официальное заявление после сообщений о смерти певца

Великого артиста любят поклонники по всему мируФото: Википедия

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого по ошибке «похоронили» СМИ, жив и отдыхает у себя дома. Сообщения о смерти артиста опровергли на официальной странице певца в социальной сети Facebook, где опубликован пост на английском языке.

«Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома, — говорится в сообщении на странице Хворостовского. — В эти выходные он ждет приезда родителей в Лондон, чтобы отпраздновать с ними свой день рождения». В комментариях поклонники исполнителя со всего мира признаются, что уже успели начать оплакивать певца и возмущены появлением в СМИ непроверенных сообщений о смерти мэтра.

Известие о смерти певца опроверг и его официальный представитель Марк Хилдрю, отмечает «Федеральное агентство новостей». «Это полная неправда! Он жив и находится дома», — заявил исполнительный директор компании Askonas Holt Хилдрю. «Мы наверняка рассмотрим возможность подачи судебного иска», — добавляет Хилдрю, пишет RT.

Наталия Вершинина
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