08:23 11 октября 2017 0

Великого артиста любят поклонники по всему миру Фото: Википедия

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, которого по ошибке «похоронили» СМИ, жив и отдыхает у себя дома. Сообщения о смерти артиста опровергли на официальной странице певца в социальной сети Facebook, где опубликован пост на английском языке.

«Вопреки нескольким ошибочным сообщениям в российских СМИ, Дмитрий жив и отдыхает дома, — говорится в сообщении на странице Хворостовского. — В эти выходные он ждет приезда родителей в Лондон, чтобы отпраздновать с ними свой день рождения». В комментариях поклонники исполнителя со всего мира признаются, что уже успели начать оплакивать певца и возмущены появлением в СМИ непроверенных сообщений о смерти мэтра.

Известие о смерти певца опроверг и его официальный представитель Марк Хилдрю, отмечает «Федеральное агентство новостей». «Это полная неправда! Он жив и находится дома», — заявил исполнительный директор компании Askonas Holt Хилдрю. «Мы наверняка рассмотрим возможность подачи судебного иска», — добавляет Хилдрю, пишет RT.