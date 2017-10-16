Участники Всемирного фестиваля молодежи 16 октября устроили символический забег на трассе «Формулы-1» в Сочи. Более 3400 человек из 73 стран мира пробежали по знаменитому объекту 2017 метров.
В пресс-службе фестиваля «URA.RU» рассказали, что на открытии забега перед участниками выступили президент Олимпийского комитета России Александр Жуков, советский и российский пловец Александр Попов и генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки, которая отправилась на дистанцию прямиком со сцены.
Некоторые участники брали с собой символику своих стран, другие совмещали спортивную одежду с элементами национальных костюмов, а один из бегунов вообще с ног до головы облачился в колготки. «Забег — это дружба народов. Люди разных национальностей здесь собрались вместе, и это здорово! Все мы — друзья, семья. Мы — единое целое», — поделился впечатлениями Артур Имаев из Башкортостана, который, несмотря на теплую погоду, надел на голову национальную меховую шапку, которая называется «бурек».
Параллельно с символической дистанцией на 2017 метров на трассе «Формулы 1» также состоялся забег на 4000 метров для тех, кто хотел проявить себя на более серьезном уровне. Победителем среди мужчин стал участник фестиваля Дмитрий Травкин. Он преодолел дистанцию за 14 минут 12 секунд. Из женщин первой к финишу пришла Екатерина Толмачева с результатом 17 минут 14 секунд.
Одной из главных особенностей забега стала его инклюзивность: около 60 участников с ограниченными возможностями приняли участие в соревновании на общих основаниях.
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов проходит с 14 по 22 октября этого года в Сочи, он собрал несколько десятков тысяч молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет более чем из 180 стран.