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27 октября 2017
13:09  27 октября 2017 0

В жилом доме в Балашихе обнаружили лабораторию по изготовлению взрывчатки. ФОТО

Бомбу будут взрывать, скорее всего, прямо в квартиреФото: телеграм-канала Mash

Осматривая пациента с сильным ожогом, врачи заподозрили неладное и вызвали полицию. Дома у парня силовики обнаружили целую лабораторию по изготовлению бомб и уже собранное взрывное устройство. Сейчас на месте работают саперы.

Как сообщает телеграм-канал Mash, во время опытов по изготовлению химических веществ один из экспериментаторов обжег себе руку до кости. Медики, осматривая рану, не поверили, что она появилась из-за бытовых причин.

Теперь саперы думают, что делать с уже изготовленной молодыми людьми бомбой. Вынести ее из дома представляется проблематичным, поскольку использованное взрывчатое вещество очень нестабильно и может сдетонировать в любой момент. Скорее всего, будут взрывать прямо в квартире.

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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