Бомбу будут взрывать, скорее всего, прямо в квартире
Осматривая пациента с сильным ожогом, врачи заподозрили неладное и вызвали полицию. Дома у парня силовики обнаружили целую лабораторию по изготовлению бомб и уже собранное взрывное устройство. Сейчас на месте работают саперы.
Как сообщает телеграм-канал Mash, во время опытов по изготовлению химических веществ один из экспериментаторов обжег себе руку до кости. Медики, осматривая рану, не поверили, что она появилась из-за бытовых причин.
Теперь саперы думают, что делать с уже изготовленной молодыми людьми бомбой. Вынести ее из дома представляется проблематичным, поскольку использованное взрывчатое вещество очень нестабильно и может сдетонировать в любой момент. Скорее всего, будут взрывать прямо в квартире.