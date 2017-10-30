Конструкторское бюро «Арсенал» получило от госкорпорации «Роскосмос» техзадание на разработку орбитальной атомной электростанции. Сотрудникам бюро предстоит исследовать различные варианты применения космического аппарата для подзарядки спутников энергией, переданной с помощью лазерного луча, сообщают «Известия».
Разработка источника для генерации энергии на орбитальной АЭС ведется с 2010 года. К 2018 году должны быть рассчитаны основные характеристики спутника, орбиты для размещения, параметры средств доставки и безопасности, передает RT.
Работы в этой сфере ведутся еще со времен Советского Союза Тогда было. построено более 30 спутников с ядерными энергоустановками. Опыт их создания и эксплуатации будет использован для разработки новой орбитальной АЭС. Как отмечает телеканал 360, практическое применение атомных электростанций на орбите может быть различным.