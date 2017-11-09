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Экскурсионный автобус с детьми разбился под Ярославлем
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09 ноября 2017
08 ноября 2017
09:00  09 ноября 2017 0

Собчак поддержала санкции США, Путин в Челябинске и страшное ДТП под Ярославлем. Главное за ночь — в подборке «URA.RU»

Телеведущая уверена, что РФ надо наказыватьАлександр Мамаев © URA.RU

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Сегодня 9 ноября. И вот главное к этому часу:

Челябинские улицы перекроют к приезду президентов Путина и Назарбаева на российско-казахстанский форум. У нас программа визита.

Собчак поддержала санкции США против России. Но телеведущая считает несправедливым, что российские студенты не могут получить американскую визу.

Уральские дети зарабатывают на наркотиках по 120 тысяч в месяц. Наркоторговцы массово вербуют детей через мессенджеры. «1 из 1000 пишет, что согласен».

Под Ярославлем произошло ДТП, грузовик въехал в автобус со школьниками из Екатеринбурга.Пострадавшие остаются в больнице. Есть погибший. Мы собрали вместе все, что известно об аварии к этому часу.

Предприниматель Сергей Полонский заявил о желании стать президентом. Недавно его осудили на пять лет лишения свободы за мошенничество, но он попал под амнистию.

«Мне просто интересно, чему там учат детей». Мединский потребовал от МХТ объяснить появление голого актера на сцене.

Полина Миклашевская
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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