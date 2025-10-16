Добыча Россией нефти в 2025 году снизится

Путин: добыча нефти в России в 2025 году снизится на 1% из-за ОПЕК+
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин сообщил о снижении добычи нефти в России на 1% в 2025 году
Путин сообщил о снижении добычи нефти в России на 1% в 2025 году Фото:

Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, что на 1% ниже показателей прошлого года. Такие данные привел президент Владимир Путин, выступая на международном форуме.

«Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, это на 1% ниже, чем в прошлом. Это связано с добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+», — пояснил Путин на форуме. Глава государства отметил, что перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер, а потребление энергоресурсов продолжает расти.

Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия поэтапно наращивает добычу нефти и в сентябре 2025 года была близка к выполнению своей квоты в рамках соглашения ОПЕК+. В августе добыча составляла 9,173 млн баррелей в сутки, что было ниже разрешенного уровня, однако к сентябрю страна приблизилась к установленным лимитам благодаря обновленному графику компенсаций от ОПЕК+.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, что на 1% ниже показателей прошлого года. Такие данные привел президент Владимир Путин, выступая на международном форуме. «Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, это на 1% ниже, чем в прошлом. Это связано с добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+», — пояснил Путин на форуме. Глава государства отметил, что перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер, а потребление энергоресурсов продолжает расти. Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия поэтапно наращивает добычу нефти и в сентябре 2025 года была близка к выполнению своей квоты в рамках соглашения ОПЕК+. В августе добыча составляла 9,173 млн баррелей в сутки, что было ниже разрешенного уровня, однако к сентябрю страна приблизилась к установленным лимитам благодаря обновленному графику компенсаций от ОПЕК+.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...