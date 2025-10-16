Добыча Россией нефти в 2025 году снизится

Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, что на 1% ниже показателей прошлого года. Такие данные привел президент Владимир Путин, выступая на международном форуме.
«Добыча нефти в России по итогам 2025 года составит 510 млн тонн, это на 1% ниже, чем в прошлом. Это связано с добровольными ограничениями в рамках ОПЕК+», — пояснил Путин на форуме. Глава государства отметил, что перенастройка мировых энергетических связей носит объективный характер, а потребление энергоресурсов продолжает расти.
Ранее вице-премьер Александр Новак сообщал, что Россия поэтапно наращивает добычу нефти и в сентябре 2025 года была близка к выполнению своей квоты в рамках соглашения ОПЕК+. В августе добыча составляла 9,173 млн баррелей в сутки, что было ниже разрешенного уровня, однако к сентябрю страна приблизилась к установленным лимитам благодаря обновленному графику компенсаций от ОПЕК+.
