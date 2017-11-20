04:20 20 ноября 2017 0

Девушка сделала пластику носа и больше не смогла остановиться Фото: страница Анеллы в Instagram

Девушка-архитектор из Польши взбудоражила общественность после того, как превратила себя в живую куклу. Несколько пластических операций изменили 26-летнюю блондинку до неузнаваемости.

Аккаунт любительницы «кукольной» внешности в Instagram стремительно набирает популярность: за несколько месяцев на девушку подписались более 40 тысяч человек. Но, по признанию Анеллы, страничка в социальной сети для нее лишь хобби, а основной профессией является работа архитектором. Свой внешний вид она объясняет любовью к странностям и редкостям.

«Мне нравятся странные, фантастические и уникальные вещи. Может быть, поэтому я так выгляжу. Я люблю людей харизматичных, которым есть что сказать. Людей, которые могут создавать что-то прекрасное, а также красивых внутри», — приводит Life слова польской «Барби». Также девушка отметила, что причиной к кардинальной смене внешности послужила небольшая пластическая операция на носу: после нее Анеллу было просто не остановить.

Отмечается, что всего на свое преображение девушка потратила около 40 тысяч долларов, изменив размер груди, губ и носа. По ее словам, деньги ушли на избавление от давних комплексов.