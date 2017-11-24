Собчак собралась проводить агитацию в британском Кембридже. ФОТО

19:48 24 ноября 2017 0

Ксения Собчак начнет свою избирательную компанию в Великобритании Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Ксения Собчак готовится выступить в одном из самых популярных вузов Великобритании — Кембридже. Встреча запланирована на 26 ноября, телеведущую позиционируют как «кандидата в президенты России».

Визит Собчак организовало кембриджское Русское общество, сообщается на портале CarpeDiem, который является агрегатором событий и мероприятий в одном из старейших британских университетских городов. Как пишет портал Life.ru, члены общества смогут послушать выступление Собчак бесплатно, остальным придется заплатить за билет 15 фунтов (приблизительно 1200 рублей).

Скрин сайта CarpeDiem

Ксения Собчак объявила, а о намерении стать президентом России 18 октября. В видеообращении она уточнила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Прославилась теледива заявлениями о том, что Крым является украинским с точки зрения международного права. 22 ноября Ксения Собчак получила официальное уведомление о том, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму, сообщает Nation News.

Телеведущая предложила ограничить права президента в России. Как пишет RT, Собчак заявила, что правильным путем для развития России будет создание парламентской республики с ограничением президентских полномочий. «Наша Конституция писалась в непростой исторический период достаточно жёсткого противостояния парламента и президента», — заявила Ксения Собчак.

15 ноября стало известно, что Ксения Собчак может пойти на выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Для этого кандидату необходимо получить одобрение на съезде партии, пишет телеканал 360. На своем сайте телеведущая сообщила, что переговоры с партией начала около месяца назад. Идеология и ценности, которых придерживаются члены «Гражданской платформы», соответствуют ее представлениям о том, что нужно стране.

Сегодня Собчак сравнила программу Владимира Соловьева «Воскресный вечер» с «общественным туалетом». Ведущий в ответ парировал, что ей удалось излить «содержимое кишечника». Во время съемок телепередачи Собчак назвала Соловьева лжецом, потому что он назвал гостью «системным человеком». Соловьев предложил Собчак подать в суд за клевету, но девушка парировала, что не хочет мараться.