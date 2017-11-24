Собчак собралась проводить агитацию в британском Кембридже. ФОТО

Ксения Собчак готовится выступить в одном из самых популярных вузов Великобритании — Кембридже. Встреча запланирована на 26 ноября, телеведущую позиционируют как «кандидата в президенты России».
Визит Собчак организовало кембриджское Русское общество, сообщается на портале CarpeDiem, который является агрегатором событий и мероприятий в одном из старейших британских университетских городов. Как пишет портал Life.ru, члены общества смогут послушать выступление Собчак бесплатно, остальным придется заплатить за билет 15 фунтов (приблизительно 1200 рублей).
Ксения Собчак объявила, а о намерении стать президентом России 18 октября. В видеообращении она уточнила, что позиционирует себя как кандидат «против всех». Прославилась теледива заявлениями о том, что Крым является украинским с точки зрения международного права. 22 ноября Ксения Собчак получила официальное уведомление о том, что Генпрокуратура проверяет ее высказывания по Крыму, сообщает Nation News.
Телеведущая предложила ограничить права президента в России. Как пишет RT, Собчак заявила, что правильным путем для развития России будет создание парламентской республики с ограничением президентских полномочий. «Наша Конституция писалась в непростой исторический период достаточно жёсткого противостояния парламента и президента», — заявила Ксения Собчак.
15 ноября стало известно, что Ксения Собчак может пойти на выборы в качестве кандидата от партии «Гражданская инициатива». Для этого кандидату необходимо получить одобрение на съезде партии, пишет телеканал 360. На своем сайте телеведущая сообщила, что переговоры с партией начала около месяца назад. Идеология и ценности, которых придерживаются члены «Гражданской платформы», соответствуют ее представлениям о том, что нужно стране.
Сегодня Собчак сравнила программу Владимира Соловьева «Воскресный вечер» с «общественным туалетом». Ведущий в ответ парировал, что ей удалось излить «содержимое кишечника». Во время съемок телепередачи Собчак назвала Соловьева лжецом, потому что он назвал гостью «системным человеком». Соловьев предложил Собчак подать в суд за клевету, но девушка парировала, что не хочет мараться.