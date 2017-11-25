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25 ноября 2017
18:44  25 ноября 2017 0

Сенатор Клинцевич заявил о готовности России создать военную базу в Судане

Интервью. Франц Клинцевич. Москва, клинцевич франц
Клинцевич уверен, что военное присутствие РФ в Судане будет играть «стабилизирующую роль»Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил о готовности России создать военную базу в Судане. База будет создана на Красном море в случае официального предложения со стороны Хартума.

По словам Клинцевича, решение о создании в Судане российской военной базы будет принимать президент РФ Владимир Путин. Между тем, сенатор не видит причин, по которым страна может отклонить предложение суданской стороны, пишет РТ.

Клинцевич подчеркнул, что военное присутствие РФ в данном регионе на постоянной основе будет играть «стабилизирующую роль».

Ранее президент Судана Омар аль-Башир заявил, что обсудил с российским лидером Владимиром Путиным и главой Минобороны России Сергеем Шойгу возможное создание военной базы на Красном море.

Валерия Романова
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