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04 декабря 2017
03 декабря 2017
Главные новости Москвы
10:55  04 декабря 2017 0

Госдума предложила возвращать деньги пассажирам задержанных авиарейсов

Клипарт, разное. Екатеринбург, самолет, уральские авиалинии, аэропорт, ожидание, задержка рейса
Авиапассажирам больше не придется ждать рейсов по 5-6 часовФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Госдумы предложили возвращать деньги за билеты пассажирам, которые не смогли улететь своим рейсом по расписанию. Данная мера позволит усилить конкуренцию на рынке авиаперелетов и защитит права россиян.

Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, законопроект предусматривает возможность после трехчасовой задержки рейса сдать билет за полную его стоимость и на возвращенные деньги купить новый у другой авиакомпании.

«Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов», — сообщил депутат. Когда происходят какие-то проблемы, заменить лайнер нечем, поэтому все графики нарушаются и людям приходится часами ждать следующих рейсов, пишет Life.ru.

С принятием закона ситуация изменится. Возврат денег за билет будет занимать гораздо меньше времени. «Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», — заявил Ананских.

Дарья Рукачёва
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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