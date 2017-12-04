Госдума предложила возвращать деньги пассажирам задержанных авиарейсов

10:55 04 декабря 2017 0

Авиапассажирам больше не придется ждать рейсов по 5-6 часов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Депутаты Госдумы предложили возвращать деньги за билеты пассажирам, которые не смогли улететь своим рейсом по расписанию. Данная мера позволит усилить конкуренцию на рынке авиаперелетов и защитит права россиян.

Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, законопроект предусматривает возможность после трехчасовой задержки рейса сдать билет за полную его стоимость и на возвращенные деньги купить новый у другой авиакомпании.

«Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов», — сообщил депутат. Когда происходят какие-то проблемы, заменить лайнер нечем, поэтому все графики нарушаются и людям приходится часами ждать следующих рейсов, пишет Life.ru.

С принятием закона ситуация изменится. Возврат денег за билет будет занимать гораздо меньше времени. «Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», — заявил Ананских.