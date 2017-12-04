Госдума предложила возвращать деньги пассажирам задержанных авиарейсов

Депутаты Госдумы предложили возвращать деньги за билеты пассажирам, которые не смогли улететь своим рейсом по расписанию. Данная мера позволит усилить конкуренцию на рынке авиаперелетов и защитит права россиян.
Первый заместитель председателя Госдумы по энергетике Игорь Ананских рассказал, законопроект предусматривает возможность после трехчасовой задержки рейса сдать билет за полную его стоимость и на возвращенные деньги купить новый у другой авиакомпании.
«Самолетов ограниченное количество, а перевозчики пытаются их использовать на 120 процентов», — сообщил депутат. Когда происходят какие-то проблемы, заменить лайнер нечем, поэтому все графики нарушаются и людям приходится часами ждать следующих рейсов, пишет Life.ru.
С принятием закона ситуация изменится. Возврат денег за билет будет занимать гораздо меньше времени. «Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров», — заявил Ананских.