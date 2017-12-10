Антимонопольщики заявили о росте цен на продукты в России, но вмешиваться не намерены

05:32 10 декабря 2017 0

Россияне жалуются в ФАС на повышение цен на продукты Фото: depositphotos.com © URA.RU

В преддверии Нового года федеральная антимонопольная служба стала получать обращения о завышении цен на продукты в России, однако пока ведомство не видит причин для проведения проверок.

«В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков», — приводит РИА «Новости» слова представителя ФАС.

Недавно стало известно, что за последний год цены на детские игрушки выросли на 11%, в четыре раза обогнав инфляцию. При этом, как отметили эксперты, в новогодним праздникам их стоимость вырастет еще из-за высокого спроса и увеличения расходов на транспортировку товаров.