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10 декабря 2017
09 декабря 2017
05:32  10 декабря 2017 0

Антимонопольщики заявили о росте цен на продукты в России, но вмешиваться не намерены

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , продуктовый магазин, еда, продуктовые полки, продукты питания, тележка с продуктами
Россияне жалуются в ФАС на повышение цен на продуктыФото: depositphotos.com © URA.RU

В преддверии Нового года федеральная антимонопольная служба стала получать обращения о завышении цен на продукты в России, однако пока ведомство не видит причин для проведения проверок.

«В центральный аппарат ФАС поступают подобные обращения. Однако цены на продовольственные товары во многом определяются соотношением спроса и предложения, зависят от конъюнктуры рынков и решений, самостоятельно принимаемых участниками рынков», — приводит РИА «Новости» слова представителя ФАС.

Недавно стало известно, что за последний год цены на детские игрушки выросли на 11%, в четыре раза обогнав инфляцию. При этом, как отметили эксперты, в новогодним праздникам их стоимость вырастет еще из-за высокого спроса и увеличения расходов на транспортировку товаров.

Сергей Демин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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