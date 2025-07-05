Подростку из Новгорода ампутировали руку и перевели в реанимацию из-за травмы на производстве

В ночь на 5 июля в клинике Педиатрического университета Великого Новгорода врачи спасали жизни и конечности сразу нескольких детей с тяжелыми травмами. Об этом сообщили в пресс-службе университета. Среди пострадавших — 17-летний юноша, которого бригада Медицины катастроф привезла с полной ампутацией левой руки, полученной на производстве.
«Травма оказалась сложнейшей: произошла полная ампутация левой руки на уровне плечевого пояса. Было выявлено значительное повреждение всех анатомических структур — костей, артерий, нервов. Учитывая сроки ишемии, уровень ампутации, значительное повреждение сосудисто-нервного пучка реплантация отчлененного сегмента была признана невозможной: шла борьба за жизнь юного новгородца. Врачи Педиатрического университета провели максимальную работу по спасению подростка. По окончании операции, продолжавшейся около шести часов, пациента перевели в реанимацию", — сообщает telegram-канал "Новости Педиатрического университета". При этом официально не уточняется, на каком именно производстве подросток получил травму.
В свою очередь новгородские журналисты передают, что ЧП с подростком произошло еще накануне — в деревне Зубово Лююбытинского района Новгородской области. Ребенок лишился руки на предприятии, на котором находился вместе со своим отцом.
В пресс-службе Педиатрического университета также добавили, что ночью в клинике одновременно проводились и другие срочные операции. В 22:15 (по мск) туда поступил 13-летний мальчик с серьезными повреждениями пальцев правой руки, полученными при порезе кухонным ножом. Еще одного пациента — десятилетнего ребенка с ампутацией большого пальца левой кисти после несчастного случая с топором — доставили из Псковской области к 23 часам. Оба ребенка были прооперированы, врачи смогли сохранить им поврежденные конечности.
Руководство клиники отметило, что о сложившейся экстренной ситуации ночью доложили ректору университета Дмитрию Иванову, который лично координировал работу медицинских бригад. Специалисты подчеркивают: благодаря слаженным действиям удалось не только спасти жизни детей, но и сохранить функции конечностей большинству пострадавших.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.