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13 декабря 2017
12:52  13 декабря 2017 1

ГИБДД потребовала вернуть полицейских на пункты техосмотра. Один из главных аргументов — страшная авария в ХМАО

Здания Екатеринбурга. Иллюстрации. Константинов , техосмотр, технический осмотр
В полиции считают, что если бы полицейские, как раньше, осматривали автобусы, крупной трагедии в ХМАО можно было бы избежатьФото: Александр Константинов © URA.RU
новость из сюжета:
Автобус с детьми попал в крупное ДТП в ХМАО
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Руководство ГИБДД РФ заявило о необходимости вернуть полицейских на пункты техосмотра для проверки состояния пассажирских автобусов. Об этом начальник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Михаил Черников заявил в Госдуме.

На встрече главного госавтоинспектора с депутатами был поднят вопрос об аварии в ХМАО, где при столкновении автобуса и грузовика погибли 12 человек, в том числе 10 детей. Михаил Черников отметил, что детские автобусы в большинстве своем не соответствуют техническому регламенту. Эту ситуацию, по мнению полицейского, необходимо решать на законодательном уровне. И в первую очередь следует вернуть сотрудникам ГИБДД полномочия по проведению технических осмотров автобусов.

«Сегодня в этой сфере полный бардак! Многие в нашей стране уверены в том, что технические осмотры отменили вовсе, хотя существует „Союз страховщиков“ который определяет операторов технического осмотра. Автобусы, в свою очередь, должны проходить ТО два раза в год. Но вы посмотрите, в каком они зачастую находятся состоянии — в полуразваленном. Перевозчик на базе своего предприятия организовывает станцию технического осмотра, лицензирует ее, и никакого осмотра по факту не проводит. Выпускает диагностическую карту для получения страхового полиса — и на этом все», — заявил Михаил Черников.

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Контроль состояния автобусов дважды в год в присутствии инспекторов ГИБДД, по его мнению, позволит минимизировать количество аварий с их участием.

ДТП с детьми произошло 4 декабря 2016-го года. Автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска столкнулся с грузовиком, перевозившим тяжелую технику. Трагедия вызвала широкий резонанс в обществе, расследованием занимается главное управление СКР.

Также отметим, в 2012 году техосмотры убрали из-под контроля ГИБДД, разрешив проводить осмотры транспорта частным автоцентрам. Российские власти намерены реформировать систему техосмотра: операторам ТО запретят выдавать автовладельцам диагностические карты без полной проверки транспортного средства, эти поправки будут рассмотрены в правительстве РФ. Ранее автолюбители заявляли, что техосмотр не имеет никакого отношения к безопасности дорожного движения, а ужесточение правил лишь вызовет новый виток коррупции в органах внутренних дел.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.Ru»
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