Пенсионеры советской эстрады оккупировали «Новогодний огонек». ВИДЕО

На «Новогоднем огоньке» на «Первом канале», несмотря на протесты зрителей, выступят певцы- ветераны сцены. Об этом пишут «Дни.ру».
В новогоднюю ночь порадует телезрителей «Первого канала» своим присутствием 68-летняя Алла Пугачева. Она споет новую песню «Я летала». Кроме того, на «Огоньке» выступят 70-летняя София Ротару и 68-летний Валерий Леонтьев. Леонтьев будет петь «Полет на дельтаплане», песню 1983-го года. С тех пор он исполняет ее почти в каждой «Новогодней ночи». Пользователи Сети уже высказали возмущение по этому поводу.
Ранее 150 тысяч россиян подписали петицию к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, потребовав убрать надоевших артистов из «Новогоднего огонька». В ответ «Первый канал» запустил зрительское голосование, каких артистов россиянам хотелось бы увидеть в эфире в Новогоднюю ночь.
Примадонна заняла в рейтинге десятое место. Леонтьев не вошел в топ-30, Ротару оказалась на 25-м месте, уступив Максу Барских, Натали, Дан Балану и MiyaGi & Эндшпиль и другим молодым артистам.
В Госдуме предложили всем федеральным каналам изменить новогоднюю телепрограмму с учётом пожеланий зрителей, напоминает RT. Комитет по культуре поддержал предложение.