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31 декабря 2017
30 декабря 2017
Главные новости Москвы
22:16  30 декабря 2017 0

Пенсионеры советской эстрады оккупировали «Новогодний огонек». ВИДЕО

Алла Пугачева выступит на «Новогоднем огоньке» с новой песнейФОТО: скрин с видео

На «Новогоднем огоньке» на «Первом канале», несмотря на протесты зрителей, выступят певцы- ветераны сцены. Об этом пишут «Дни.ру».

В новогоднюю ночь порадует телезрителей «Первого канала» своим присутствием 68-летняя Алла Пугачева. Она споет новую песню «Я летала». Кроме того, на «Огоньке» выступят 70-летняя София Ротару и 68-летний Валерий Леонтьев. Леонтьев будет петь «Полет на дельтаплане», песню 1983-го года. С тех пор он исполняет ее почти в каждой «Новогодней ночи». Пользователи Сети уже высказали возмущение по этому поводу.

Новость по теме
Тысячи россиян требуют убрать Пугачеву, Киркорова и Галкина из новогоднего эфира

Ранее 150 тысяч россиян подписали петицию к генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту, потребовав убрать надоевших артистов из «Новогоднего огонька». В ответ «Первый канал» запустил зрительское голосование, каких артистов россиянам хотелось бы увидеть в эфире в Новогоднюю ночь.

Примадонна заняла в рейтинге десятое место. Леонтьев не вошел в топ-30, Ротару оказалась на 25-м месте, уступив Максу Барских, Натали, Дан Балану и MiyaGi & Эндшпиль и другим молодым артистам.

В Госдуме предложили всем федеральным каналам изменить новогоднюю телепрограмму с учётом пожеланий зрителей, напоминает RT. Комитет по культуре поддержал предложение.

Рита Теркина
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