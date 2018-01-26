Любой мужчина сможет переспать с Шурыгиной за криптовалюту. ФОТО

21:27 26 января 2018 2

За секс с куклой можно будет расплатиться только криптовалютой Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В криптоборделях Cryptopussy появится секс-кукла Дианы Шурыгиной. Заплатить за ее услуги можно будет только криптовалютой.

Заявку в Роспатент о создании секс-куклы уже подали. В качестве эксперта будет привлечен Сергей Семенов, осужденный ранее за изнасилование Дианы, сообщил «URA.RU» руководитель Ecu Олег Воронин. Он уточнил, что Семенову предстоит стать первым испытателем секс-куклы.

Цена за час, проведенный с Дианой, будет стоит 60 ecu (примерно 3600 рублей) — это в два раза выше обычной секс-куклы. Воронин считает, что спрос на секс-куклу в виде Дианы Шурыгиной будет большим, так как «секс с ней точно не приведет к судимости». «Каждый мужчина хочет обладать популярной женщиной, но не каждый может», — подчеркивает руководитель Ecu. В перспективе компания планирует заказать и других секс-кукл с внешностью медийных персонажей.

Как пояснил Воронин, Cryptopussy ставит своей целью популяризовать криптовалюту через понятные и близкие каждому человеку вещи. Такие заведения планируют создать во всех крупных российских городах, в каждом обслуживать клиентов за еcu будут реалистичные куклы. Начать планируется с пяти работниц. Цена за час 30 ecu. Это примерно 1800 рублей, что соответствует уровню проституток экономкласса. После каждого клиента куклы обрабатываются дезинфицирующим раствором. За поломку взымается штраф.

От постоянных клиентов компания будет принимать заявки на новую партию работниц. Как отмечает Воронин, автоматические секс-работницы сделаны из качественного силикона, конечности подвижны, так что они очень похожи на реального человека.

Создатели криптоборделей уверяют, что такие заведения не нарушают закон. Если услуга будет пользоваться спросом, то в перспективе откроют и женские залы, так как в последние годы дамы «испытывают дефицит адекватных партнеров».