17:37 27 февраля 2018 1

Свадьбу сыграли в торговом центре Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», «ВКонтакте»

В Новосибирске цыганская коммуна в торговом центре «Аура» сыграла свадьбу, где женихом стал 11-летний мальчик, а невестой — 14-летняя девочка. Фотографии с бракосочетания несовершеннолетних шокировали пользователей социальных сетей.

Сообщение о бракосочетании юных цыган появилось в «ВКонтакте» в группе «Новосибирская служба эвакуации „АСТ-54“». «Цыганская свадьба прямо в „Ауре“, жениху 11, а невесте 14 лет. Чувствую себя очень старым», «Ну теперь вместе в машинки будут играть», «Куда смотрит опека? Мало какие там традиции! Я в шоке… Поди и интим будет между супружниками», — цитирует Life слова комментаторов.

1/2 Пользователей шокировали фотографии с бракосочетания несовершеннолетних Новосибирская служба эвакуации «АСТ-54», «ВКонтакте»

Некоторые пользователи отметили, что свадьба несовершеннолетних — это нарушение законодательства РФ. В России вступать в брак разрешено с 18-ти лет. Однако допускается снижение возвратного порога до 16 в случаях, оговоренных законом. Ранее на Южном Урале в городе Аша полиция задержала четырех цыган по подозрению в похищении двух несовершеннолетних девочек, одной из них было 14 лет, другой — 16. Их планировалось выдать замуж в Ульяновской области.