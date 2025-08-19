МИД Беларуси заинтересовалось воронежской фермой с рабами

Посольство Беларуси разбирается с ситуацией о рабах на ферме под Воронежем
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Среди рабов были и граждане Беларуси, заявили в пресс-службе посольства
Среди рабов были и граждане Беларуси, заявили в пресс-службе посольства Фото:

Посольство Беларуси в России разбирается с ситуацией, сложившейся с рабами на ферме в Воронежской области. Обусловлено это тем, что среди них были и граждане Беларуси. Об этом заявила пресс-служба посольства.

«Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сообщается о том, что белорусские дипломаты дозвонились до одного из своих граждан.

Ранее в Воронежской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о незаконном лишении свободы людей на ферме в селе Подколодновка. По данным СМИ, там могли насильно удерживать и избивать несколько десятков человек, в том числе граждан Беларуси. Информация о масштабах произошедшего пока официально не подтверждена.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Посольство Беларуси в России разбирается с ситуацией, сложившейся с рабами на ферме в Воронежской области. Обусловлено это тем, что среди них были и граждане Беларуси. Об этом заявила пресс-служба посольства. «Посольство Беларуси в России разбирается в ситуации, связанной с якобы привлечением к принудительному труду в Воронежской области нескольких десятков человек, среди которых — белорусы», — заявило ведомство в telegram-канале. Также сообщается о том, что белорусские дипломаты дозвонились до одного из своих граждан. Ранее в Воронежской области следователи начали проверку после сообщений в соцсетях о незаконном лишении свободы людей на ферме в селе Подколодновка. По данным СМИ, там могли насильно удерживать и избивать несколько десятков человек, в том числе граждан Беларуси. Информация о масштабах произошедшего пока официально не подтверждена.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...