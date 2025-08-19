На Украине участились конфликты между бойцами признанного в России экстремистским «Русского добровольческого корпуса»и украинскими военными. Об этом сообщили в силовых структурах РФ. Одно из таких столкновений попало на видео, где командир РДК* Денис Капустин вступает в словесную перепалку с бойцами ВСУ на похоронах украинского военного.
"На видео запечатлена словесная перепалка между Капустиным и украинскими военнослужащими, которая сопровождается нецензурной бранью в адрес командира РДК*. В итоге последнего выгоняют с похорон", — пишет РИА Новости.
Источник агентства утверждает, что конфликт между ВСУ и РДК* уже невозможно скрыть — он становится все более публичным. По его словам, РДК* используется Киевом для пропаганды и вербовки, а ранее участвовал в боях на сватовском направлении, под Волчанском и в Белгородской области. Также напомнили, что в апреле бойцы 3-й штурмовой бригады ВСУ, состоящей из бывших «азовцев» (организация запрещена в РФ), якобы избили и увезли в неизвестном направлении члена РДК*, обвинив его в насилии над мобилизованными украинцами.
Ранее на Украине уже фиксировались случаи конфликтов внутри украинских подразделений, в том числе вооруженные столкновения между военными и командирами, а также инциденты с участием бойцов иностранных формирований, таких как РДК*. На фоне продвижения российских войск и нехватки личного состава в ВСУ обострение конфликтов между различными группировками становится.
*РДК признана террористической организацией и запрещена в России
