В России предложили снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения заявок

Депутаты от партии «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев отправили письмо на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзулина. В нем предлагается снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения компанией своих обязанностей. Это следует из текста документа.
«Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ», — указано в письме. Его содержание приводит ТАСС. Планируется, что за каждый день просрочки плата за ЖКУ будет снижаться на 1%.
Ранее депутаты уже предлагали увеличить штрафы за некачественно оказанные услуги в сфере ЖКХ до 100% от присужденных судом сумм, отмечая, что действующее законодательство недостаточно защищает права потребителей. Также обсуждалась идея ежегодных проверок управляющих компаний и изменение сроков оплаты коммунальных услуг. Все эти инициативы направлены на повышение ответственности поставщиков и улучшение качества обслуживания граждан.
