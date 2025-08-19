В России предложили снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения заявок

Депутаты партии «Новые люди» направили письмо с предложением снижать оплату ЖКУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Каждый день просрочки плата за ЖКУ будет уменьшаться на 1%, указано в письме
Каждый день просрочки плата за ЖКУ будет уменьшаться на 1%, указано в письме Фото:

Депутаты от партии «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев отправили письмо на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзулина. В нем предлагается снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения компанией своих обязанностей. Это следует из текста документа.

«Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ», — указано в письме. Его содержание приводит ТАСС. Планируется, что за каждый день просрочки плата за ЖКУ будет снижаться на 1%.

Ранее депутаты уже предлагали увеличить штрафы за некачественно оказанные услуги в сфере ЖКХ до 100% от присужденных судом сумм, отмечая, что действующее законодательство недостаточно защищает права потребителей. Также обсуждалась идея ежегодных проверок управляющих компаний и изменение сроков оплаты коммунальных услуг. Все эти инициативы направлены на повышение ответственности поставщиков и улучшение качества обслуживания граждан.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты от партии «Новые люди» Владимир Плякин, Сардана Авксентьева и Антон Ткачев отправили письмо на имя министра строительства и ЖКХ Ирека Файзулина. В нем предлагается снижать оплату за ЖКУ при просрочке выполнения компанией своих обязанностей. Это следует из текста документа. «Считаем целесообразным рассмотреть возможность создания автоматизированного механизма ответственности, который бы стимулировал управляющие компании к своевременной работе, на базе государственной информационной системы ГИС ЖКХ», — указано в письме. Его содержание приводит ТАСС. Планируется, что за каждый день просрочки плата за ЖКУ будет снижаться на 1%. Ранее депутаты уже предлагали увеличить штрафы за некачественно оказанные услуги в сфере ЖКХ до 100% от присужденных судом сумм, отмечая, что действующее законодательство недостаточно защищает права потребителей. Также обсуждалась идея ежегодных проверок управляющих компаний и изменение сроков оплаты коммунальных услуг. Все эти инициативы направлены на повышение ответственности поставщиков и улучшение качества обслуживания граждан.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...