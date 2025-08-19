Российского ученого задержали в Монголии

Российский физик Андрей Ожаровский задержан в Монголии. Произошло это во время замеров радиации на свалке радиоактивных отходов. Об этом заявил сам Ожаровский.
«Монгольские силовики проявили чудеса, как вам сказать, шерлохомистости. Они меня нашли, когда я реально лазил по горам радиоактивных отходов», — заявил ученый. Его слова приводит РБК. Он также отметил, что это месторождение брошено с развала СССР, а вокруг нет ни населенных пунктов, ни предприятий.
Физик занимался измерением окружающей среды. После задержания ему не назвали их причин, а также не отвечали ни на какие его вопросы. Ожаровский также отметил, что одна из задержавших представилась представителем миграционной службы и запросила паспорт. Позже его ему так и не вернули, хотя границу он пересек легально.
