В США рассказали о «красных линиях» в вопросе отправки военных на Украину

США не устанавливают «красных линий» по возможному размещению американских военных на территории Украины в рамках миротворческой миссии. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Вашингтоне.
«Я не думаю, что есть красные линии. <…> Так что, я думаю, это еще предстоит выяснить», — сообщил чиновник. Его слова приводит газета Politico.
Источник издания отметил, что президент США Дональд Трамп ожидает более активных действий со стороны европейских государств. При этом собеседник не исключил возможности того, что американский лидер может дать согласие на временное участие Соединенных Штатов в миротворческих операциях на украинской территории.
Ранее стало известно, что французские, немецкие и британские власти рассматривают вариант размещения своих военных контингентов на территории Украины. Об этом рассказал глава Белого дома Дональд Трамп. Он также отметил, что европейские лидеры обсуждают это в контексте продолжающегося конфликта между Москвой и Киевом.
