{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Изымают документы и компьютеры
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,66
Динамика за 2 недели
Евро 69,47
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
03 марта 2018
10:22  03 марта 2018 4

Картина Звягинцева «Нелюбовь» получила французскую кинопремию «Сезар»

Кинофестиваль Артхаус. Звягинцев. Челябинск., звягинцев андрей
«Нелюбовь» стала первым в истории российским фильмом, получившим кинопремию «Сезар»Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной кинопремии Франции «Сезар» за лучший зарубежный фильм. Картина стала первой в истории российской картиной, получившей эту премию.

В этой номинации «Нелюбовь» конкурировала с «Дюнкерком» Кристофера Нолана, «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла, «Квадратом» Рубена Эстлунда и еще тремя другими лентами, передает телеканал RT. Картина была представлена в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и вышла на французские киноэкраны в августе 2017 года, напоминает Vse42.ru.

Награду Звягинцеву вручили в субботу, 3 марта, в парижском концертном зале Pleyel. Отметим, что премию «Сезар» ежегодно вручают с 1976 года. Победитель определяется тайным голосованием членов академии.

Валерий Дорофеев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров