Картина Звягинцева «Нелюбовь» получила французскую кинопремию «Сезар»

Драма российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной кинопремии Франции «Сезар» за лучший зарубежный фильм. Картина стала первой в истории российской картиной, получившей эту премию.
В этой номинации «Нелюбовь» конкурировала с «Дюнкерком» Кристофера Нолана, «Ла-Ла Лендом» Дэмьена Шазелла, «Квадратом» Рубена Эстлунда и еще тремя другими лентами, передает телеканал RT. Картина была представлена в конкурсной программе Каннского кинофестиваля и вышла на французские киноэкраны в августе 2017 года, напоминает Vse42.ru.
Награду Звягинцеву вручили в субботу, 3 марта, в парижском концертном зале Pleyel. Отметим, что премию «Сезар» ежегодно вручают с 1976 года. Победитель определяется тайным голосованием членов академии.